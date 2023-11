2007 : les services en ligne de Kodak s'intègrent à Firefox

Kodak et la Fondation Mozilla viennent de signer un accord pour intégrer directement les services en ligne de Kodak dédiés à la photo numérique sur Firefox de Mozilla. Ainsi, à l'aide d'un bouton ajouté au navigateur, l'internaute pourra publier et partager rapidement ses photos sur les services en ligne de Kodak depuis Firefox. Cette extension gratuite de Kodak a été baptisée "Firefox for Kodak EasyShare Gallery" et créée à partir du service "Kodak EasyShare Gallery" déjà disponible sur le site du spécialiste de la photographie.



S'installer sur un navigateur Internet tel que Firefox

va-t-il permettre au spécialiste de la photo de tourner définitivement la page de l'argentique?

(cliquez pour agrandir)

En cliquant sur le bouton "Kodak", le navigateur se divisera en deux parties: à gauche de Firefox se trouveront les services Kodak et à droite, le navigateur restera disponible pour surfer sur Internet. L'internaute pourra alors transférer ses photos à l'aide d'un simple glisser/déposer de la partie droite à la partie gauche.

Il est également possible d'ouvrir une application de gestion des images à partir des services en ligne de Kodak pour ensuite les transférer vers le navigateur.

Pour le moment, cette extension téléchargeable n'est disponible qu'en anglais et pour la version 2 de Firefox.