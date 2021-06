Mes vrais enfants, de Jo Walton

Les critiques peuvent appeler cela un drame, et c'est certainement très dramatique pour mes standards habituels, mais je suppose que cela en dit long sur le talent de Jo Walton. Oui, elle peut faire lire un drame à un homme adulte qui aime les vaisseaux spatiaux. Et j'ai adoré Mes vrais enfants . Après tout, une grande histoire est une grande histoire. Bien sûr, les petites bribes d'histoire alternative étaient géniales, mais les passages sur ce qu'est l'amour et comment les familles travaillent ensemble et la valeur des amitiés l'étaient aussi.

Aujourd'hui âgée de près de 90 ans, Patricia Cowan n'a plus besoin de se demander ce qui se serait passé si le choix qu'elle avait fait il y a plusieurs décennies avait été différent. Aujourd'hui frêle, vivant dans une maison de retraite, souffrant de démence et généralement "très confuse" comme l'indique son dossier, elle sait exactement ce qui se serait passé - ou, peut-être, simplement ce qui s'est passé - dans ses deux vies, car elle est soudainement accablée par la conscience de vivre dans deux mondes différents, avec deux ensembles de souvenirs différents - et tous deux très réels.

Il y a tellement de choses dont je pourrais parler, des événements dans le livre, de ceux que vous avez le plus aimés, mais je ne veux pas que vous ayez tous des spoilers. Il y a plus qu'une simple histoire de portes coulissantes, beaucoup plus en effet. Et tout est bien relié à la fin. Pas trop parfaitement (dans le bon sens du terme).

C'est l'une de ces lectures spéciales que vous rencontrez de temps en temps. Heureusement que vous en trouvez une une fois par an. Mais il ne faut pas s'étonner que Jo ait obtenu un score de deux sur deux pour les lectures spéciales. Vous pouvez me considérer comme un grand fan de Jo Walton