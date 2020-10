Livre d'histoire : Les mystères de Druon de Brévaux, tome 1 - Aesculapius

Andrea H. Japp est un auteur de romans historiques et livre d'histoire que j'apprécie beaucoup, et que j'ai découvert avec sa tétralogie La dame sans terre. Je me suis laissée tenter par Aesculapius, mais sans vraiment regarder la couverture. Du coup, de retour chez moi, surprise: il s'agit en fait d'une trilogie...

L'histoire du roman

Une mystérieuse pierre rouge, dont personne ne sait rien, attire bien des convoitises, dont celle de Guillaume de Nogaret. Un médecin est condamné à la Question, car il en saurait plus qu'il ne devrait sur le sujet. Sa fille se retrouve contrainte de fuir, poursuivie par ses ennemis...

Druon de Brévaux, mire itinérant, se retrouve lui aussi sur les routes de France afin de proposer ses services. Accompagné de son apprenti Huguelin, il est surpris en plein braconnage sur les terres de Béatrice d'Antigny, qui lui propose la vie sauve en échange de ses services.

Ses sujets sont en effet victimes d'attaques horribles, perpétrées par une bête monstruseuse, et Béatrice elle-même est la cible d'un complot visant à la destituer au profit de son neveu. Druon trouvera-t-il la solution à tous ces mystères?

J'ai passé un agréable moment en compagnie de ce roman historique, comme toujours lorsqu'il s'agit d'un de ceux de cet auteur. Le vocabulaire d'époque y est certainement pour beaucoup, même si cela peut dérouter au départ. Mais les notes de bas de page sont heureusement là pour nous éclairer, ainsi que d'autres notes en fin d'ouvrage.

On sent toute l'érudition de l'historien et le travail fournis pour écrire ce roman, ce qui nous permet une immersion totale dans ce monde moyen-âgeux.