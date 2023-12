Lignes de faille de Nancy Huston - suite

Un livre tellement intéressant et enrichissant qu’il en est stupéfiant ! Dans son style d’écriture, Nancy Huston est tout à fait épatante : elle a le mot juste pour chacun des enfants, une écriture spécifique qui les cerne et les représente tellement bien. On est ensuite époustouflé par la teneur du contenu : c’est un des premiers livres que j’ai relus avec réelle envie, pour comprendre d’autant mieux le début. Une fois lue une 1re fois et le système descendant adopté, on a vraiment envie de revenir en arrière pour relever tout ce qu’on n’avait pas remarqué. Le fond est extrêmement riche et à l’image d’un puzzle, tout devient clair et s’illumine doucement comme dans un ted talk. On a vraiment plaisir à suivre chacun des quatre enfants, curieux au début des personnalités et finalement de les voir enfants alors qu’on les a vu évoluer adultes avant ! Chacune des quatre personnalités est très différente et la psychologie est passionnante à saisir ! Toutefois, petite préférence pour le 1er chapitre avec Sol qui est le plus drôle et le plus travaillé à mon sens.

'Lignes de faille' est un livre surprenant tout d'abord par l'idée originale de l'auteure d'avoir choisit une chronologie familiale inversée. Au lieu de passer de l'arrière grand-mère au petit fils, c'est le contraire qui s'opère, et c'est cela qui rend l'histoire d'autant plus intéressante qu'elle casse le schéma classique de l'arbre généalogique. Malgré cette idée qui parait compliquée, on s'étonne de voir que l'auteur ne se mélange pas les pinceaux ! Au contraire, ce livre est bien écrit et organisé. On peut se demander si vous n'avez pas rencontré de difficulté en écrivant votre histoire. En effet, si ce n'était pas trop difficile de se perdre dans les méandres de la lignée familiale.

Ce livre traite notamment de nombreux thèmes : les secrets de familles, la séparation, mais aussi des sujets d'actualité comme le conflit israélo-palestinien ou des guerres antérieures comme la deuxième guerre mondiale. Malgré ces aspects sérieux, 'Lignes de faille' ne nous ennuie pas une seconde.

En effet, chaque personnage a une personnalité bien différente du précédent. Ainsi chaque nouveau chapitre est une redécouverte pour nous. On apprend à s'attacher de nouveau aux personnages sans perdre aucun détail.

Lignes de faille de Nancy Huston Editeur : Actes Sud Publication :28/9/2007