Chronique du livre : Minuit dans une vie parfaite de Michael Collins

Avec Minuit dans une vie parfaite, l'Irlandais Michael Collins poursuit son exploration d'une Amérique malade et dysfonctionnelle où il est difficile de tenir sa place.

On sait depuis La Filière émeraude, son premier succès chez nous, que Michael Collins est un écrivain plus subtil qu'il ne le laisse souvent paraître. Ses romans sont exigeants et conçus à chaque fois comme des points d'interrogation, des dérivations d'un roman évident et en forme de best-seller que Collins choisit de taquiner avant de le faire dévier consciencieusement de sa voie. Cette forme de détournement des sentiers attendus est particulièrement évidente dans ce Minuit dans une vie parfaite qui glisse vers l'étrange et l'informe au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture.

Collins plante son décor dans le Chicago de 1999 (entendre avant le 11 septembre, à l'échelle américaine, soit un contexte partiellement non politisé ou seulement angoissé par des enjeux domestiques). Karl est un écrivain en panne qui a réussi deux premiers romans et ne s'en est jamais remis. Il vit avec sa femme Lori tout en bataillant avec son œuvre phare (un roman appelé L'Opus) que tous les éditeurs ont refusé. Lori travaille, Karl vit à ses crochets, jusqu'au jour où sa compagne se met dans l'idée qu'il est temps pour eux (ils ont une petite quarantaine) d'avoir un enfant. C'est sur ce bouleversement majeur du couple, auquel Karl reste tout du long assez extérieur, que démarre le roman qui tout entier repose et reposera sur l'incompréhension : incompréhension entre Karl et Lori, entre Karl et Deb, la sœur de celle-ci qu'il déteste, incompréhension avec son agent, ses éditeurs potentiels, incompréhension avec la famille russe près de laquelle ils emménagent ensuite, avec Den le travelo, avec sa mère qui meurt en maison de retraite. Il n'est pas étonnant que la seule personne avec laquelle Karl ait pu contempler la possibilité d'une relation franche et transparente ait elle-même été une complète dissimulatrice (une riche héritière qui se fait passer pour une artiste de cabaret russe) et de surcroît se fasse trucider presque aussitôt, violée, sodomisée puis cramée par une bande de jeunes délinquants.

Karl est donc un héros réussi parce qu'il est raté. L'intelligence de Collins est de faire de ce personnage trop petit pour l'histoire (il cache un secret familial détonnant mais non exploité) le moteur de sa dynamique. Karl est l'homme qui court après tout ce qui lui échappe : un sujet d'article, un sujet de roman, l'argent. Il ne s'en sort pas et se prend tout du long des portes qui claquent à la gueule. Alors que son épouse l'entraîne dans l'univers passionnant de la conception artificielle (ils chercheront plus loin une mère porteuse), Karl décide d'en tirer un essai. Il n'en sort rien de bon et se tire une balle dans le pied quand Lori le découvre. Chacune de ses tentatives d'y voir plus clair par l'écriture est vouée à l'échec et finit par se retourner contre lui.

