Qu'est-ce que le dessin contemporain ?

Le dessin contemporain tient désormais une place prépondérante dans le champ de l'art actuel, selon la sociologue et historienne de l'art Anne Sauvageot (in Voirs et savoirs : esquisse d'une sociologie du regard, PUF 1994). En témoignent le succès du Salon du Dessin contemporain et de la foire Slick Dessin, en parallèle du Salon du dessin, ainsi que les diverses revues qui lui sont consacrées. Mais qu'est-ce, au juste, que le « dessin contemporain » ? Petite explication.

Le dessin, depuis une bonne décennie, n'est plus considéré comme un genre mineur. Sa récente réévaluation a été en partie encouragée par le marché de l'art, qui trouve là non seulement le moyen de vendre à bas prix des œuvres d'artistes cotés, mais aussi d'attirer les jeunes collectionneurs moins argentés ou de lancer de jeunes artistes.

Un médium qui a la cote

Comme on peut le voir au Salon du Dessin contemporain et à Slick Dessin, certaines galeries accordent d'ailleurs désormais une large place à ce domaine, comme les galeries Sémiose, de Multiples ou Anne Barrault. Pour cette mouture, les jeunes artistes talentueux (Fabien Verschaere à la galerie Metropolis, Vera Molnar chez Kandler à Toulouse, Gilles Balmet chez Dominique Fiat) côtoient les pointures dont il est appréciable de retrouver le génie sur une simple feuille de papier (Kiki Smith chez Lelong, Pierrette Bloch chez Lucie Weill & Seligmann, Raymond Pettibon chez Marion Meyer à Slick).

Par ailleurs, plusieurs revues spécialisées ont récemment fleuri. Rouge Gorge, revue apériodique et impertinente créée en 2003 et éditée par les artistes Antonio Gallego et José-Maria Gonzalez, compile les dessins de plasticiens, d’humour et de presse et le graphisme. Frédéric Magazine, qui paraît environ une fois l'an, fut au départ un site internet, sur lequel des artistes publient chaque jour un nouveau dessin. Le troisième numéro qui vient de paraître regroupe plus de 200 dessins d'artistes divers, réunis autour des membres fondateurs du site. « Revue critique sur le dessin contemporain », Roven publie ce printemps son très beau premier numéro, avec au sommaire, entre autres, un entretien avec l'artiste américain Sam Durant, un dossier sur la ligne et un portfolio d'Alexandre Léger.